Ruth Basauri 'MyHyV' vive su momento más amargo en las redes: "Hagas lo que hagas, alguien te criticará"

La cara más amarga que se puede sentir en las redes sociales la ha vivido en su propia piel Ruth Basauri . La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' , que protagonizó una intensa historia de amor con Iván, se ha visto asediada ahora por la mirada crítica de sus seguidores que no han dudado en reprocharle un comportamiento.

"Las redes sociales no están para escupir toda la mierda que llevamos dentro o desahogarnos si tenemos un mal día, ¡disfrutad de la vida!", ha comentado indignada en otro storie ante el aluvión de críticas que le han caído y que han elevado este asunto casi a cuestión de estado. Sin embargo, lejos de calmarse los ánimos estos se han encendido y se ha empezado un "acoso y derribo" a todo vídeo que la extronista ha ido haciendo público.

"Llevo tres días subiendo stories diferentes y, ¿a todo hay que sacarle puntillita?", ha terminado por contestar desesperada. Primero ha sido el tema del cuidado de animales y después ha encontrado otro flanco enemigo cuando ha insinuado la idea de comprar una mascota para lo que ella también ha tenido otra respuesta: "Me da mucha rabia que se diga 'no al maltrato animal', no fomentes la compra de animales, adopta, pero si yo soy la primera que colaboro con mil asociaciones".