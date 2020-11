Rym Renom muestra la evolución de su cuerpo un mes después de dar a luz

Hace poco un más de un mes que nació la hija de Rym Renom y Vincent Queijo. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está encantada con su maternidad y no puede parar de compartir fotografías junto a su bebé en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas.

Por primera vez, la influencer y creadora de la firma de maquillaje Rym Make up ha compartido en sus redes sociales una fotografía de su abdomen actual. Algo más de un mes después del nacimiento de su pequeña, Rym confiesa que ya tenía ganas de hablar de cómo va evolucionando su cuerpo después del parto.

"Mi cuerpo está volviendo a ser como antes... lo que hago es comer sano aunque a veces me dé un capricho... chocolate. ¡No hay que olvidar que somos lo que comemos !Ganas de volver a encontrar mi cuerpo, no me rendiré! ¡Con deporte un una buena alimentación!", ha escrito.