Samira se confiesa y aclara si ha roto con su novio: "No pienso rendirme"

La cosa no ha quedado ahí y Samira ha contestado a numerosas cuestiones. Al ser preguntada sobre si es feliz, esta ha sido su respuesta: "La felicidad depende de los momentos, pero la mayoría de los momentos soy felz". Otro de sus fans ha querido saber si considera que tiene una relación tóxica, a lo que la extronista ha contestado así: "Dicen que la tóxica soy yo, pero me gusta. Soy tóxica y adictiva".

Samira ha dejado en el aire si está pensando en quedarse embarazada, pero ha querido aclarar algo sobre los cambios que podrían tener en su cuerpo en caso de que esperara un bebé: "Todas estamos preparadas para ser madres. No me importan los cambios en mi cuerpo, solo me importa que el bebé salga sano". No sabemos si esto entrará en sus planes, pero lo que está claro es que está muy pero que muy enamorada de su novio.