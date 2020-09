Sofía Suescun muestra cómo tiene el pie tras sufrir un accidente: "Me está matando"

No es ningún secreto: Sofía Suescun tiene debilidad por los animales. La ganadora de ‘GH’ y ‘Supervivientes’ ha narrado en sus redes sociales el emocionante episodio que ha vivido rescatando a un gato de unos matorrales. Sin embargo, su honorable hazaña ha tenido serias consecuencias en la reina de los realities. La influencer ha mostrado cómo tiene el pie tras sufrir este aparatoso accidente y ha pedido ayuda a sus seguidores para terminar con sus dolores.

Sofía Suescun rescata a un gato y termina sufriendo un aparatoso accidente

“Estaba paseando a los perros y no paraba de llorar alguien. No sabía si era una rata, un conejo…y nos hemos metido por los matorrales para salvarla, ya no llora”, ha narrado la pamplonica junto a unos stories en los que presentaba a sus seguidores a la “princesa” recién rescatada.