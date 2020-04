Sofía Suescun le rapa la cabeza a Kiko Jiménez: "Mi primera vez"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están pasando juntos la cuarentena. Parece que tantas horas encerrados en casa están dando mucho de sí. Y es que, la ganadora de ' GH ' ha mostrado a sus seguidores una nueva faceta y le ha rapado toda la cabeza a su chico, que está encantado con su impactante nuevo look.

A través de su perfil de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un vídeo en el que ha mostrado todo el proceso del cambio de imagen de su chico. Maquinilla en mano, la de Pamplona ha explotado su vena como estilista y se ha atrevido a raparle al asesor de 'MyHyV' su característico tupé. "Yo no digo nada (mi primera vez)", avisaba acompañando la publicación.

El nuevo look de Kiko Jiménez hecho por Sofía Suescun

La ganadora de ' Gran Hermano ' ha vuelto a salir victoriosa una vez más. A juzgar por las palabras que le ha dedicado tras su arriesgado cambio de look, Kiko Jiménez está encantado con su nueva imagen. También en su perfil de Instagram, el andaluz ha compartido una fotografía junto a su chica, presumiendo de su nuevo pelo y agradeciendo a la colaboradora por su buena mano.

"Mi amor, mi amiga y ahora también mi peluquera. Esto es algo que solo podría hacer por amor y ella me ha convencido, te amo", ha comentado el que fuera concursante de 'El tiempo del descuento', desvelando que no habría sido otra persona, sino Sofía, la causante de su nuevo look. ¿Qué os parece?