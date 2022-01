Sofía Suescun siempre ha a alardeado de su preciosa melena. A pesar de su personalidad arrolladora y fuerte carácter, la ganadora de 'GH 16' nunca ha sido mucho de arriesgar en lo que a materia capilar se refiere. La de Pamplona lleva meses 'amenazando' en sus redes con un radical cambio de look . Una renovada imagen a la que le ha constado mucho lanzarse, pero que ya luce con orgullo después de cortar su coleta por lo sano y decir adiós a más de 30 centímetros de pelo.

La también ganadora de 'Supervivientes 2018' por fin se ha atrevido a visitar el salón de peluquería para cortar su larga melena y sorprender a sus seguidores con un arriesgado y favorecedor corte de pelo. "Creo que me voy a desmayar", "estoy temblando, me va a dar un infarto" o "me sudan las manos" son algunas de las palabras que ha pronunciado Sofía durante su visita al salón y que prueban lo nerviosa que estaba antes de someterse a este nuevo y radical cambio de imagen.