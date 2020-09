Anna Ferrer sorprende a su madre, Paz Padilla por su 51 cumpleaños: "Nunca dejo de aprender de ti"

De tal palo, tal astilla y una vez más Anna Ferrer ha demostrado que ha sacado el talante de su madre y todo el orgullo que siente por ella y eso se lo ha querido reconocer la propia Paz Padilla al hilo de sus palabras: "Con los años leyendo esa carta, me doy cuenta de que te pareces más a mí, que valoras las mismas cosas y que tienes la misma filosofía de vida que yo", ha escrito Paz a lo que ha añadido que "Eres muy generosa y no me preocupas nada porque sé que tendrás madurez y temple para solventar cualquier adversidad de la vida. Te AMO con locura mi vida. Graciassss por ser tan grande".