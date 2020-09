Stesiy se convierte en abanderada de la lucha contra la gordofobia: analizamos su papel con una psicóloga

Steisy se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Sin ella darse cuenta, la que fuera tronista de ‘ Mujeres y Hombres y Viceversa ’ ha visibilizado uno de los mayores problemas que existe a día de hoy en la sociedad. Se trata de la gordofobia , una palabra que parece que no entra en nuestro diccionario pero que está muy presente allá donde miremos.

El rechazo inmediato que genera una persona con “kilos de más” es innegable. Pero, ¿qué son exactamente esos kilos de más? ¿De más…respecto a qué? La sociedad sigue siendo cruel con aquellos que no encajan en lo que se ha idealizado como “la belleza aceptada”. Ojo, que no la perfecta. La aceptada.

Porque si no entras en esos cánones establecidos, lo cierto es que te costará mucho sentirte aceptado en según qué círculos. Un problema real que se ha acrecentado en este mundo dominado por las redes sociales y su falsa percepción de “la perfección”.

Sin filtros: Steisy visibiliza la gordofobia en las redes sociales

Esto es lo que le ha sucedido a Patricia Steisy, que siempre se ha caracterizado por su realidad sin filtros y su vida libre de tabúes. Sus posados con poca ropa siempre han sido un habitual en sus redes sociales. Sin embargo, lo que antes se consideraba “sexy” o “atrevido”, ha pasado a ser un insulto para muchos, que no entienden cómo puede fotografiarse desnuda estando “gorda” .

Una imagen igual o muy parecida a la que hemos visto en cientos de miles de perfiles de influencers que no parecen ocasionar ningún tipo de estrago. Entonces, ¿por qué la foto de Steisy sí? ¿Por qué parece que el hecho de posar en bikini tiene que tener algún tipo de justificación? ¿Qué problema hay por haber engordado?

Hablamos con una psicóloga para analizar este tipo de comportamiento dañino

Precisamente esto es lo que hemos querido analizar recurriendo a la psicóloga Marina Pinilla. “La diversidad incomoda. Hemos crecido en una sociedad que nos vende cremas para adelgazar, para no tener acné, para eliminar arrugas, para evitar celulitis, etc. Cuando nos meten con calzador todos estos prejuicios, ver a alguien que se acepta pese a no tener un peso normativo, nos genera disonancia cognitiva”, explica la experta que expone que, ante esta situación, podría haber dos tipos de reacciones.