Steisy estalla y cuenta su experiencia con futbolistas: "Nunca nos pilló nadie"

“Estoy muy puesta en este tema y sé mucho (…) he trabajado en la noche y sé perfectamente cómo actúan”, ha comenzado explicando la también exconcursante de ‘Supervivientes’. Lo cierto es que Steisy, fiel a su transparencia y naturalidad, ha hablado alto y claro sin ningún tipo de miramientos sobre lo que ha vivido en sus propias carnes con algunos futbolistas de lo más conocidos, tal y como ella misma relata.

La extronista de 'MyHyV' cuenta toda la verdad sobre su experiencia con jugadores de fútbol

Según asegura en este intenso nuevo capítulo de mtmad, ha mantenido relaciones íntimas con jugadores bastante conocidos. “Uno era del Madrid y otro del Barcelona”, ha señalado mirando directamente a cámara y contando su experiencia con cada uno de ellos. “Alguno me ha bombardeado el teléfono” o "nunca nos pilló nadie", ha explicado al mismo tiempo que ha reconocido que algunos de ellos eran chicos con pareja (e incluso hijos).

Además, la extronista (que de tonta no tiene un pelo) ha sacado a la luz las artimañas de estos deportistas de élite. “Suelen tener dos móviles, que eso lo he visto yo. De hecho, me acuerdo de un día que quedé con un futbolista y le dije: “(…) Dame tu teléfono y el de recambio, que lo meto en el cajón y lo apago”, asegura Steisy, que ha hablado sin pelos en la lengua sobre este asunto que está acaparando todos los titulares.