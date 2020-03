Steisy y su novio Pablo no pueden más y tienen una bronca durante su cuarentena: "Está todo el día gritándome"

Pero no todos están llevando bien lo de estar encerrados en casa. Es el caso de Steisy y su novio Pablo , que han protagonizado una acalorada discusión cuando se disponían a grabar lo que se suponía que iba a ser un divertido capítulo para mtmad.

Reproches, desesperación y muchas lágrimas, la pareja está al límite y no han podido estallar frente a la cámara, confesando la difícil situación que atraviesan al estar encerrados en casa. "Todo tiene que ser a su manera. Esto es insoportable, lo estoy llevando mal", han confesado.

Steisy y Pablo no pueden ver a su familia

Además, el arquitecto ha asegurado que lo peor que está llevando de este aislamiento es no poder ver a su familia, que se encuentra asilada en su casa de la sierra, debido al riesgo que supone para su madre esta situación. Momento que la exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para confesar lo mucho que echa de menos a su familia y lo injusto que le parece que su padre, enfermo, tenga que seguir trabajando: "En cuanto esto acabe, me voy a Granada. A mi padre lo tienen en la obra, no lo entiendo".