Steisy posa completamente desnuda en el borde de la piscina: "En remojo"

Como era de esperar, la imagen se ha llenado de miles de comentarios en cuestión de minutos: "Me encanta que hagas lo que te salga de lo que casi hemos visto", señala Noel Bayarri. "Visto lo visto... Me voy a ir a pegar unas vacaciones a casa de mi cuñado", escribe Barranco. "Tata, tápate, que quiero ir a veros", le comenta Suso, con quien coincidió en la isla de 'Supervivientes'.

Sin embargo, ha habido otro tipo de comentarios que no han visto con buenos ojos el sugerente desnudo de Steisy: "Qué foto tan vulgar", "Tienes un cuerpazo, pero una cosa es insinuar y otra cosa es esto que, en mi opinión, ya pasa a ser un tanto ordinario" o "Madre mía, ¡qué vergüenza! Deberías enseñarle el cuerpo a tu novio, no a toda España", escriben algunos seguidores.

Es por eso que Steisy se ha visto en la obligación de contestar a las críticas reivindicando su libertad: "A la gente dice que no entiende cómo mi novio me deja subir estas fotos... Solo diré que, en primer lugar, nadie tiene que dejarme hacer nada porque soy libre. Es mi cuerpo y mi cuenta de Instagram. Segundo, él me hace las fotos y está orgulloso de mí, como yo de él. Y, por último, preparados porque vienen curvas y seguiré subiendo lo que me de la gala... Así que a quien no le guste, ciao", sentencia Steisy.