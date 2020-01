Steisy 'MyHyV' responde a Oriana tras el video en el que la imitaba: “Eres una basura”

La relación entre Steisy y Oriana no está pasando exactamente por su mejor momento. Las extronistas de ' MyHyV ' han roto la relación de amistad que mantenían y parece que no tiene vuelta atrás. Por ese motivo, y lejos de calmar las cosas, las dos han decidido intercambiarse duros mensajes a través de sus redes sociales.

El punto de partida de este enfrentamiento se ha originado en el último vídeo de Oriana en su canal de 'Mtmad'. En el cual ha recordado, junto a Noel, como la que ella había considerado como amiga le había traicionado delante de las cámaras. “Yo me llevaba bien con tu amiga y fue ella que la cogió y me traicionó por quedar bien con MyHyV”, ha explicado Oriana al canario. La cosa no se ha quedado ahí y la modelo ha empezado a imitar a la andaluza. “Uy, esta que dice que no le gustan los viceversos, como tirando tierra al programa”, decía con el característico tono de voz de Steisy, que producía la risa del mojo picón. La influencer, no contenta con esto, ha rematado sus explicaciones llamándole 'paleta'.