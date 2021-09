Suhaila Jad ha llevado su tercer embarazo con la máxima discreción. La exconcursante de 'Supervivientes' daba a luz a su hijo Enzo , cuyo nombre conocimos hace tan solo unas semanas. Desde entonces, la modelo no deja de celebrar la llegada del recién nacido , con quien ha posado por primera vez.

Hace años que la extronista decidió apartarse de la vida pública y llevar una vida alejada de los focos. Aunque en redes sociales sí da algunos detalles de su vida privada, desde que empezase a salir con André Carrillo no ha vuelto a pisar un plató de televisión. Su discreción aumentó cuando hace tres años se quedó embarazada por primera vez.

En su cuenta de Instagram la modelo continúa compartiendo imágenes en las que presume de conjuntos y vida de lujo. No obstante, su faceta familiar ocupa ahora buena parte de sus publicaciones. Los pequeños Cedric y Samira son protagonistas de algunos de sus posts con más 'me gusta' y, aunque todavía no lo ha hecho, probablemente dentro de nada la exsuperviviente se anime a compartir una nueva fotografía con su familia al completo.