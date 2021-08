Suhaila Jad da a luz a su tercer hijo: "Te amo hasta la luna"

Suhaila Jad y André Carrillo están de enhorabuena. La pareja ha aumentado su familia y ya tienen en brazos a su tercer hijo en común . A través de una fotografía en Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido la noticia de que ha dado a luz a su retoño y no puede estar más contenta por ello. De este modo, la influencer y el futbolista celebran que ya son familia numerosa .

Pese a que no se ha hecho público el nombre del recién nacido si que se sabe que ha sido un niño. Fue la misma Suhaila la encargada de anunciar, hace tan solo unos días, el sexo de su tercer hijo. Además, confesó que no estaba preparada para dar a luz al pequeño ya que "aún no tengo la cuna". Aún así, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está encantada con la llegada de su hijo.