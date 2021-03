Susana Megan siempre está sonriente y muy activa en las redes, pero justamente eso es lo que no se ha visto en los últimos días. La expretendienta de 'MyHyV' ha estado desaparecida, llegando a preocupar a sus seguidores al no tener noticias de 'su cabesa'. Por eso cuando Susana ha reaparecido ha dado una explicación de esa ausencia y qué es lo que le está pasando últimamente.

La que puede presumir de haber alcanzado el amor en 'MyHyV' al lado de Manu Lombardo se ha sincerado para que todos sus fans puedan saber qué es lo que le está pasando exactamente. Con su rostro serio y sin su sonrisa tan característica, Susana ha revelado que está pasando por unos días complicados y las cosas se le están viniendo encima: "He estado super desaparecida. Lo sé, no os voy a mentir, pero no tenía ganas", ha dejado claro en sus historias de Instagram.

Sin querer dar demasiados detalles porque no le hace bien y porque parece que pueden ser un cúmulo de cosas, la influencer ha decidido desahogarse: "No tenía ánimos. He tenido unos días un poco complicados y me pasaba eso de que estás mal y no te apetece hablar, simplemente fluir". El motivo concreto podría ser la situación inestable que se vive, el cansancio acumulado y también muchos sentimientos que estos días ha experimentado al haber pasado unos días en su tierra.