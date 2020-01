Susana Molina 'GH' confiesa su problema de salud: "Estoy un poco preocupada"

A través de sus redes sociales, ha comenzado a explicarlo así: "Hay una cosa que os quiero contar que me dejó muerta (...) Llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal, que estoy como muy cansada y que tengo fiebre cada dos por tres. Estoy un poco preocupada". A continuación, la exconcursante de ' Gran Hermano ' ha explicado que comenzó a recibir varios mensajes de médicos, especialistas y gente que parece tiroides diciéndole que se revisara las tiroides porque se le ve la zona de la garganta "súper inflamada".

Asegurando que no era consciente de que se le veía, ha contado que ha ido a pedir cita para que le realicen una analítica y una ecografía para así poder despejar todas sus dudas sobre lo que le está ocurriendo y que está haciendo que no se encuentre del todo bien. "La verdad que me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos", ha señalado mostrándose bastante inquieta.