Susana Molina sufre una fuerte reacción en la cara: "Me pica muchísimo"

No están siendo días del todo fáciles para Susana Molina . Después de recibir una oleada de críticas tras el estreno de su negocio, a la que fuera ganadora de ' Gran Hermano ' le ha tocado sufrir una fuerte reacción en la cara que ha mostrado a través de su perfil oficial de Instagram. Además de la parte estética, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que le está generando muchas molestias.

Acostumbrada a compartir todo con su legión de seguidores, esto no iba a ser menos. Y es que Susana Molina muestra en su Instagram lo bueno y lo no tan bueno. Tanto es así, que la que fuera ganadora de la edición decimocuarta de 'GH' no ha tenido problema alguno a la hora de mostrar frente a su más de un millón de seguidores cómo se le ha quedado la piel de la cara, en especial la de la zona de la ojera, tras esta reacción de origen desconocido que le está provocando fuertes picores.