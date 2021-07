Sylvia Pantoja se pronuncia sobre el conflicto de sus primos Kiko y Anabel

La exconcursante de 'Supervivientes' ha regresado a España para quedarse

La cantante asegura haber estrechado lazos con Isa Pantoja

Durante su paso por 'Supervivientes', Sylvia Pantoja quiso 'borrarse el apellido' para demostrar que era alguien más allá de la familia de su tía. En los Cayos Cochinos, la cantante trató de evitar a toda costa hablar de Isabel Pantoja y del centenar de conflictos familiares que envuelven al clan, aunque una vez en España, la exsuperviviente no ha tenido tanto reparo.

En este sentido, y tras el último enfrentamiento público de su primo Kiko Rivera con Anabel Pantoja, Sylvia no ha dudado en pronunciarse. Lo ha hecho en una entrevista para Europa Press, donde la artista ha atendido al citado medio tras el primer concierto de su gira de verano.

"Lo que ha dicho Kiko de Anabel es fuerte. Yo lo siento por ellos dos, pero vamos, Kiko, que aquí estoy yo si quieres, aquí está tu otra prima", dice la cantante refiriéndose a las palabras que pronunciaba su primo sobre Anabel, asegurando que se había "quitado un peso de encima".

Sylvia, quien nunca se ha llevado especialmente bien con Anabel Pantoja, evitaba hace unos días pronunciarse acerca de esto. Sin embargo, ahora ha cambiado la tónica de su discurso y bromea con la rivalidad de sus primos. "A ver si ahora le da por su prima Sylvia", decía entonces intentando no tomar parte de la polémica.

Ahora, Pantoja parece dispuesta a tener un acercamiento con el Dj, a quien no solo ha querido lanzar este mensaje, sino también dedicar unas bonitas palabras. "No sé si será posible que Kiko y yo tengamos un acercamiento, porque eso ya depende de él. Yo por mi parte estoy abierta a tenerlo y hablar con él. Le tengo mucho cariño", comenta durante la entrevista.

"Es un niño que lo he tenido en mis brazos cuando era chiquitito y la verdad es que me parece una persona muy buena y muy noble. Sé que lo está pasando mal y me gustaría acercarme, espero que se dé, las cosas no hay que forzarlas", añade.

Sobre su prima Isa Pantoja, con quien apenas ha tenido contacto nunca, también se ha pronunciado. Gracias a su paso por 'Supervivientes' y a las colaboraciones de la hija pequeña de la tonadillera en el plató del programa de Telecinco, Sylvia e Isa han tenido tiempo para conocerse y poco a poco empiezan a estrechar lazos.

"Con Isa he coincidido en plató, pero donde más contacto estamos teniendo es en redes. Me ha dejado algún que otro mensajito y me ha dicho que a ver si comemos algún día juntas. Me gustaría que hubiese un acercamiento entre ambas, la verdad es que es una niña que me cae muy bien".