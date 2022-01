Tom Brusse ha reaparecido en España y ha sorprendido con las últimas novedades en su vida. El exconcursante de ' Supervivientes ' está en un buen momento tanto personal como profesional y calienta motores para poner a punto un proyecto que, seguro, no le va a traer más que cosas positivas. De él ha dado los primeros detalles y se ha mostrado muy feliz tras haber arriesgado y dado este salto fuera de la televisión.

Y no solo eso, el francés también ha hablado de su situación sentimental. Tom Brusse lleva cerca de cuatro meses saliendo con una influencer francesa, Sarah López y está completamente enamorado. Así lo ha dicho abiertamente a las cámaras así como los planes que tiene con ella próximamente en España.

Sin entrar en polémicas, Tom Brusse le ha dedicado unas palabras a cada una, evidenciando que no todas sus relaciones amorosas han terminado de la misma manera y que hay personas de su pasado que ya "no le interesan". Lejos de mostrar una actitud polémica, la cara que ha mostrado el francés ha sido de lo más conciliadora. Esto se debe, tal y como el exconcursante de 'Supervivientes' ha recalcado, a que ahora está enamorado de la joven francesa y a punto de estrenar su nuevo proyecto laboral y no quiere mirar en ningún caso al pasado.