La ausencia de Tom Brusse tras su paso por ' Supervivientes ' ha dado mucho que hablar estas últimas semanas. Una desaparición pública de la que no se conocía nada al respecto y que había dado pie a numerosos rumores de toda índole. Ahora ha sido el que fuera novio de Sandra Pica el que ha decidido aclararlo todo, desvelando el verdadero motivo de su extraña y repentina desaparición .

"Voy a intentar estar un poco más activo en las redes sociales. Es verdad que he estado un poco apagado. Acabo de volver a Marruecos, que tenía bastantes cosas que hacer ", ha comentado el francés, que les ha prometido a sus seguidores pasar más tiempo con ellos a través de las redes sociales. Una promesa que llega después de semanas sin publicar contenido ni dar señales de vida .

Un entreno de lo más necesario que, además, le ha servido para recargar pilas y coger fuerzas para regresar a su vida de antes. "Ha sido un día muy productivo. Hacía meses, incluso años, que no hacía deporte y, la verdad, me siento mejor. Mañana espero ir de nuevo y no tejer agujetas", ha señalado el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.