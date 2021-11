Tom Brusse viaja a Dubái para encontrarse con una misteriosa mujer: "Ella es muy importante para mí"

Después de su ruptura sentimental con Melyssa Pinto en República Dominicana y el estrepitoso final de su relación con Sandra Pica , el empresario podría haber comenzado una relación amorosa . Aunque él no ha confirmado ni desmentido los rumores, lo cierto es que el francés se ha dejado ver muy bien acompañado de una misteriosa mujer a la que han ido a parar todas las miradas.

Aunque Tom no ha querido descubrir su identidad y ha sido muy cauteloso a la hora de seleccionar al milímetro las fotos y los vídeos que ha subido a su perfil oficial de Instagram, sí que ha reconocido que se trata de alguien "muy importante" para él .

Tanto es así, que el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' ha puesto rumbo a Dubái única y exclusivamente para reencontrarse con esta mujer de la que tan solo hemos podido ver algunas partes del cuerpo en varias imágenes cargadas de romanticismo : paseando por la playa en bikini o disfrutando de una noche de ocio en un restaurante en el que no han faltado los arrumacos.

"Estoy en Dubái, hace un tiempo maravilloso. He venido aquí para ver a una persona muy importante para mí. Lo siento, pero de momento no puedo enseñaros a esa persona, solo un poquito", comenta el que fuera novio de Melyssa Pinto en un vídeo en el que muestra a cámara la zona del pecho y la cintura de su acompañante, con la que no ha dejado de reír a carcajadas mientras disfrutan de su mutua compañía.