Según explica, "es como si el músculo se hubiera olvidado de trabajar" y, precisamente por eso, su mayor medicina es ahora el deporte. " Me viene muy bien del deporte , y cuando dejo de hacerlo por trabajo, me pongo peor", ha reconocido la Vanesa Romero, que también ha hablado de lo mucho que este secuela le ha afectado a su salud mental .

"No saber qué me pasaba, me ha llevado a pedir ayuda psicológica", ha señalado la actriz de 'La que se avecina' que, con estas declaraciones, ha ayudado a seguir normalizando el ir al psicólogo y pedir ayuda profesional cuando algo no va bien a nivel mental.