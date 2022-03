Su entorno familiar, confirma que era una niña estudiosa y de las mejores de la clase, por ese motivo y tras varios episodios de acoso escolar, sus padres la cambiaron de colegio en diferentes ocasiones. Siempre quiso dedicarse al atletismo, no obstante varias de sus lesiones como tendinitis y fracturas de cadera le hacían llegar a los campeonatos de España infiltrada. No obstante, ella misma reconoce que “el deporte me ha dado una serie de valores que aún hoy conservo: la disciplina, la constancia, luchar por las cosas...”