Así es Vanessa Watson, la atractiva novia de Dani Oviedo, de Gemeliers

Dani Oviedo y Jesús , más conocidos como Gemeliers , se han convertido en una de las grandes sorpresas de ' Secret Story '. Su inesperado fichaje por los realities de Mediaset les ha colocado en el centro del foco mediático y sus respectivas vidas personales han quedado al descubierto, pasando a copar los principales titulares de los medios de nuestro país. Tanto es así que, a pesar de los intentos de Dani por no nombrar a su chica, la identidad de su atractiva novia ha salido a la luz a las pocas semanas de que arrancase el programa.

Tan claras, que no les ha temblado el pulso a la hora de dar el salto televisivo y convertirse en concursantes de 'Secret Story'. Precisamente allí, en la ya conocida como la casa de los secretos, Dani no ha podido dejar de acordarse de su novia a la que, sin embargo, quería mantener en la más estricta intimidad.

Pero no ha sido así, pues 'Jaleos' ha podido confirmar en exclusiva la identidad de la joven que ha robado el corazón del cantante. Y es que, aunque los Gemeliers tienen un extenso currículum amoroso , el andaluz está 'ocupado' desde hace algún tiempo.

Más de tres años de ese primer contacto en el que, seguramente, surgió la chispa para no volver a apagarse hasta día de hoy. Como se puede ver cada vez que comparten escenario , lo que hay entre ellos es pura química. Entre ensayo y ensayo, surgió su amor. Un amor que tiene 'loco' a Dani, que no puede dejar de pensar en su chica durante su estancia en 'Secret Story'.

Eso sí, Vanessa (al igual que Dani) nunca ha aireado su relación sentimental con el integrante de Gemeliers. Por eso, en el muro de su perfil de Instagram no encontramos ninguna fotografía en actitud cariñosa, aunque sí varias a su lado haciendo alarde de su buenrollo.

Eso sí, cuando el amor es tan intenso y tan puro, difícil es ocultarlo. "Mi amor, te amo" , escribe en una de sus publicaciones. Un mensaje de lo más cariñoso al que Dani no ha podido evitar responder con una declaración de amor igual de romántica: "Nada es igual a ti y al amor que te tengo" .

Tras el éxito están generando Dani y Jesús, integrantes de Gemeliers, en 'Secret Story', la identidad de Vanessa Watson no ha tardado en salir a la luz. Sin embargo, la joven (que de momento acumula más de 8.300 seguidores en Instagram) no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, en las últimas horas la bailarina ha aprovechado para mostrar todo su apoyo al cantante andaluz, que no está teniendo unas primeras semanas fáciles en el concurso.