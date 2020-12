“Cuando me lo detectaron fue en el mes de marzo y nos casábamos cuatro meses después... Yo le comenté a Pedro el anular la boda, porque estas cosas ya se sabe… Además, no iba a consentir que se quedara viudo tan pronto, pero ya sabes que él es maño y como buen maño dijo que la boda no se anulaba. Y menos mal que no se anuló porque todo salió muy bien y fue el día más feliz de toda mi vida”, explicaba en ‘El confesionario de Kiko’ la propia Inma, que, afortunadamente, ganó la batalla a la enfermedad.