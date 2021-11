Verdeliss y Aritz ven por primera vez la cara de su hija en una ecografía: "Es clavadita a mí"

Verdeliss acaba de ver por primera vez el rostro del bebé que espera . La exconcursante de 'GH VIP' se encuentra embarazada de su octavo hijo y no puede tener más ganas de conocer a la pequeña Deva. Acompañada por su marido, Aritz Seminario, la navarra ha acudido al ginecólogo para comprobar que todo marcha como es debido y ver la carita de su hija mediante una ecografía en 4D.

Después del parto prematuro de su hija Miren, cuya gestación seguimos en televisión gracias a su paso por el reality de Telecinco, Estefanía Unzu tiene miedo a que la historia se repita y su bebé llegue antes de tiempo. No obstante, parece que de momento las cosas marchan como es debido y su hija se está desarrollando correctamente.

"No ha habido manera de verla bien. Parece que estaba demasiado cómoda, apoyada en sus manos, cordón umbilical y placenta y verla pasando por todas esas capas era difícil", continúa mientras explica que dentro de unos días volverán para ver si su hija ha cambiado de postura y consiguen ver mejor sus rasgos.

A pesar de no haber podido ver al detalle la carita de su octavo retoño, Verdeliss y Aritz están muy contentos, ya que el informe médico completo es más que favorable. Los de Pamplona no solo han acudido a revisión para obtener "imágenes bonitas en 4D", sino también para realizar un análisis y revisión completa en la que han visto "niveles de líquido amniótico, los diferentes órganos, riñoncitos, estómago, columna vertebral perfectamente definida con todos sus huesecitos, el corazón con sus válvulas… Me parece fascinante cómo una miniatura así ya tiene formados cada uno de sus órganos".