Verdeliss asume un nuevo reto profesional en mitad de su embarazo: "Lo llevo en mi ADN"

Para Verdeliss existen pocos retos que no consiga. Por si no fuera suficiente el vivir su séptimo embarazo y tener que lidiar con el día a día de su numerosa familia, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no se ha resistido a hacer un cambio más en su vida. La influencer ha asumido un nuevo y ambicioso reto profesional con el que tiene intención de un giro a su carrera y, que desde luego, nada más contarlo ha sido toda una sorpresa para sus seguidores.