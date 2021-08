Tras anunciar de manera inesperada que está embarazada de su octavo hijo , Verdeliss vive en una nube de ensoñación. Como ya hiciera en sus anteriores embarazos, la exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' está haciendo partícipes a sus seguidores de esta etapa tan mágica. Tanto es así, que la influencer no ha tardado en compartir con su fiel comunidad la primera ecografía del bebé que espera con Aritz, su marido.

Aunque Verdeliss ha vivido esto hasta en otras siete ocasiones, la mamá de Aimar, Irati, Laia, Eider, Anne y la pequeña Miren se siente como la primera vez. Y es que la 'youtuber' no solo ha podido ver el cuerpecito de su bebé, sino que también ha escuchado los latidos de su corazón . Un momento mágico que será solo el primero de muchos. Y es que a principios del año que viene la vida de la exconcursante de 'GH VIP' cambiará para siempre con la llegada de su nuevo descendiente.

A pesar de lo emotivo del momento, Verdeliss ha reconocido que está siendo un embarazo especialmente complicado. "He tenido muchísimas náuseas, muchísimos vómitos y mareos. Estaba que me caía por los rincones", ha explicado a través de las historias de Instagram como un gesto de "honestidad" con todos los que la siguen y es que no todo siempre es tan bonito como parece.