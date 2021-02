La exconcursante de 'GH' confiesa el motivo por el que ha tenido que someterse a varias pruebas médicas

Verdeliss ha tenido un susto que la ha obligado a parar durante unas horas de su frenética vida familiar para dedicarse tiempo a ella misma y averiguar qué era lo que realmente le estaba ocurriendo. Tal y como ella misma ha explicado, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha detectado que algo no iba bien en su cuerpo, desvelando el problema de salud que ha sufrido y por el que ha tenido que acudir al hospital y someterse a numerosas pruebas médicas en busca de un diagnostico.

A través de sus 'stories' de Instagram, la influencer ha preocupado a sus seguidores tras acudir a urgencias por motivos de salud. A su salida, la de Pamplona se ha encargado de tranquilizar a su legión de fans, confesando todos los detalles de su estado.

"He estado de médicos. Ayer me hizo unas cosas raras el corazón. No os preocupéis, estoy en las mejores manos. Estos días me vais a estar viendo con un holter puesto. Es mejor revisarlo", ha comenzado explicando la que fuera concursante de 'GH VIP', más tranquila después de su visita al especialista.

Además, Verdeliss también ha querido sincerarse sobre cómo ha ocurrido todo, desvelando cómo empezó a sentirse mal, pero no le dio importancia, y cómo su padre y su marido consiguieron que la influencer tomara conciencia y acudiera al hospital para someterse a las revisiones oportunas: "Ay, cuando se trata de mí... Cuánto me cuesta darme lugar, preocuparme por mi salud, ir al médico. Con los peques todo pasa a primer plano, menos yo. Y fijaos que Aritz me riñe".

"Si quieres lo mejor para ellos, no se lo darás si un día te pasa algo. Supongo que hoy, si no llega a ser porque llegó a oídos de mi padre el episodio de ayer, no me presento en el cardiólogo. Lo mejor de todo, es que mi padre repite el patrón 🤣 A mí me da caña para que me cuide, pero cuando se trata de sí mismo... se pone en último lugar. Esto debería ser digno de estudio ¿Os sentís identificados?", ha comentado la youtuber en su perfil de Instagram.

Verdeliss se ha mudado recientemente a su nueva casa