Verdeliss, emocionada al ver a Miren comunicándose con su futura hermana: "Hola, bebé"

Por este motivo, cuando Miren se ha puesto a besar su barriguita y a hablar a la bebé que espera, Verdeliss no ha podido evitar emocionarse. "Bebé", dice la pequeña repetidas veces mientras acaricia con cuidado la tripa de su madre. "Miren, ¡que ya no vas a ser la pequeñita!", bromea Laia, una de sus hermanas mayores. "¡Hola, bebé! ¡Ahhh, me muero!", reacciona la 'ex gran hermana' ante al ver que la hermanita de Aimar Irati, Laia, Julen y las mellizas Eider y Anne es consciente de que pronto en casa serán uno más.