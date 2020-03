Verdeliss confiesa su peso y se hace un análisis corporal: "Es a través de la bioimpedancia"

El mayor miedo de Verdeliss 'GH'

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que siempre se abre en canal con sus miles de seguidores, confesaba hace unas horas su mayor miedo en una publicación de Instagram. Reconociendo que poco a poco está consiguiendo llevarlo mejor, se sinceraba así: "Siempre me ha agobiado el paso del tiempo. No por envejecer, sino por un día encontrarme lamentando porque todo quedó atrás, porque nada me devolverá a aquel tiempo, por la nostalgia...por ver más cerca el final y no poder remediarlo. Es mi mayor miedo, desde que era pequeñita". En una entrevista en exclusiva para 'Outdoor', habló sobre esto y muchas cosas más: