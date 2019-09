Verdeliss confiesa su preocupación por Miren, su hija prematura: "Son preguntas que siempre arrastraré"

Ahora, nueve meses después y con una Miren sana y fuerte entre sus brazos, la 'influencer' ha confesado que sigue teniendo muchos miedos sobre la salud y el futuro de su pequeña: "Recordar, no recordará nada, pero... ¿Habrá quedado algo en ella? ¿Marcará de alguna manera su forma de ser? ¿Grabado en su inconsciente? Será por el shock de la incubadora o por el confort del método canguro...He leído mucho acerca de la resiliencia en bebés nacidos de partos 'no típicos' y prefiero quedarme con lo segundo", ha comenzado reflexionando la 'youtuber', que ha señalado algunas de las cuestiones que la inquietan y que, cree, la acompañarán por mucho tiempo.

"Estas son preguntas que siempre arrastraré. Es increíble lo demandante que es Miren...Su necesidad de apego, de teta y lo pronto que empezó a reconocerme. Desde apenas los cuatro meses, se angustia si no la cojo...Puede estar una sala llena que solo tiene ojos para mí. Llora, se enfada y se calma cuando siente mis brazos, solo los míos, no le valen ni los de su padre (a ratitos se entretiene, pero es mínimo, jeje) Quizá sea más común de lo que yo pensaba, pero por lo que tengo entendido (y se ha cumplido como un reloj suizo con el resto de mis hijos) la angustia por la separación comienza a los ocho meses", señala Verdeliss, que ha aprovechado para preguntar a sus seguidores que opinan sobre la situación que vive con Miren.

"¿Sabéis qué hay peor que no tener la vida que deseas? Tenerla y verla pasar delante de tus ojos. Me he puesto muy nostálgica y echo de menos estos momentos en los que podía ir a pasar una tarde al parque. Tengo la sensación últimamente de que estoy trabajando una barbaridad", señalaba Verdeliss, que sentía no estar dedicando el tiempo necesario a sus hijos.