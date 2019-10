Verdeliss se pronuncia sobre la crisis que está viviendo: "Me estáis escribiendo mucho"

"Me estáis escribiendo mucho para que haga algún tipo de comunicado. Yo no he dado ninguna declaración, para que veáis cómo pueden llegar a manipular los medios. Toda la información que tienen es el mismo contenido que habéis podido ver vosotros", ha explicado en sus 'stories'. Con esto ha querido dejar claro que no ha dado ninguna exclusiva para "basar" todas las noticias que están circulando, en las que se ha llegado a decir incluso que podría separarse de su marido Aritz.