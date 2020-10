Esto ha sido lo que ha dicho ahondando en ese tema tan interesante: “Necesito esa parte de credibilidad, de respetar mi línea editorial y cómo me comunico con mi comunidad. Siempre suelo dejarme todo escrito para que me lo aprueben al detalle”. Según ha asegurado, mantiene una relación muy buena tanto con las marcas como con las distintas agencias que gestionan campañas en redes y eso hace que haga colaboraciones con distintas empresas “a largo plazo”.

Verdeliss se confiesa en Instagram

Para terminar, Verdeliss ha explicado qué le ha ocurrido con una marca, lo que ha desencadenado en esta reflexión sobre el “lado oscuro” de su trabajo. “Se ha torcido todo y me han tumbado la última creatividad que hice. Hablamos de un contenido que me ha llevado horas de preparación, horas de grabación y horas de edición. Me siento impotente cuando, de repente, me dicen que cambian de idea y que quieren que lo haga de otra forma”, ha expresado mostrándose muy afectada.