Verdeliss, preocupada por un posible parto prematuro: "Quiero creer en los médicos"

Verdeliss entró en la casa de 'GH VIP' embarazada de su hija Miren . La influencer navarra se convertía así en la primera concursante de la historia del concurso en entrar en estado de buena esperanza a la casa de Guadalix de la Sierra. Los espectadores del programa fueron testigos de las ecografías y descubrieron en directo el sexo de la séptima hija de la de Pamplona. Pero las cosas finalmente no salieron como ella esperaba y Verdeliss acabó teniendo a su hija de forma prematura . Una situación que ahora, e mbarazada de su octavo retoño , hace que esté preocupada y teme se repita de nuevo.

"Quiero creer en los médicos, son muy determinantes a la hora de despreocuparme. Miren se adelantó por una RPM (revolución por minuto) s in un desencadenante diagnosticado , sin antecedentes previos, sin una dinámica uterina o incompetencia cervical", explica con tristeza mientras recuerda aquellos duros momentos de hospital y lo mal que lo pasó al ponerse de parto en su sexto mes y medio de embarazo. " Sucedió, simplemente, como una triste lotería ", añade.

En este sentido, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7' ha reconocido que no está viviendo este embarazo con la misma ilusión con la que lo hizo con sus anteriores gestaciones. Para ella, esto está siendo verdaderamente complicado y, aunque se "olbiga" a llevar "vida normal" y a tratar de deshacerse de sus "miedos", no puede evitar librarse de este tipo de pensamientos. "Menudo lastre emocional es la experiencia de un parto prematuro, no se vuelve a vivir un embarazo con el mismo disfrute".