Verdeliss muestra su nuevo salón tras la reforma: "Algún día recibiré a mis nietitos en estas cuatro paredes"

El resultado que era todo un misterio hasta la fecha, al final se ha materializado en un gran salón en el que la influencer ha posado en uno de sus nuevos sofás junto a Aritz y dos de sus pequeños. "Soñando en 3,2,1... aún me cuesta visualizar que un día (espero que muy lejano) recibiré a mis nietitos correteando en estas cuatro paredes", ha escrito para acompañar a la tierna imagen.

La impresión que ha causado el esperado salón no se ha hecho esperar entre los seguidores. Estos han aplaudido el buen gusto de la influencer y su familia por cómo han decorado estas cuatro paredes para hacer de este lugar un sitio acogedor y muy familiar: "Alucinante, ahora a escribir historias en esas paredes", "¡Es una preciosidad!", "¡Menuda casa que os está quedando! Es una casa hecha para vosotros, sin duda, no hay ninguna otra que os represente más".

Las primeras fiestas de San Fermín para Miren

Por si no fuera suficiente con el momento feliz que vive la familia al ver la casa de sus sueños ya real, Verdeliss, Aritz y sus hijos han disfrutado de las primeras horas de las fiestas de San Fermín . Una festividad muy especial para la pamplonica porque es la primera vez para Miren y por esa razón Verdeliss se ha echado a la calle y no ha dudado en ponerle el atuendo sanferminero a la pequeña, que lo ha lucido como el resto de sus hermanos.

La familia al completo ha podido disfrutar de las numerosas actividades tanto para niños como mayores que se organizan estos días en las fiestas y la influencer no ha dudado en reivindicar "el buen ambientico que hay y que los San Fermines no significa que estés apoyando a los toros. Tienen un programa cultural muy rico y apto para toda la familia", ha comentado para sus seguidores en una jornada muy intensa en la que la exconcursante de 'GH VIP' ha tenido que contar en repetidas veces a sus pequeños para que no se le perdieran entre tanta gente, tal como ha confesado.