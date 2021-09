"Mi gimnasio está en el centro de Pamplona y venir aquí con la furgoneta es un suicidio para circular y meterla dentro del parking. Por eso, he venido en moto porque es mucho más manejable ", ha comenzado explicando la también 'youtuber', que no se iba a imaginar que después de estas declaraciones iba a recibir cientos de mensajes alertándole de los peligros de circular en moto estando embarazada .

"Cuando compremos el coche pequeño me apañaré con él", ha dejado claro la influencer, que ha asegurado que "no hay ninguna prohibición en tanto a conducir una moto durante el embarazo". Si bien es cierto que "lo recomendable es no montar", queda bajo la responsabilidad de cada mujer el hacerlo o no.