Verdeliss recauda 27.000 euros para la lucha contra el coronavirus: "Estoy feliz"

La que fuera concursante de ' GH VIP' ha puesto en marcha una preciosa iniciativa que se ha convertido en todo un éxito gracias a su numerosa comunidad de fans. Verdeliss no se ha querido quedar de brazos cruzados ante esta crisis sanitaria que se está viviendo a causa del coronavirus y ha decidido lanzar una iniciativa solidaria con la que ha recaudado una buena suma de dinero para la fabricación de mascarillas.

La youtuber ha lanzado un importante mensaje en las redes sociales comunicando cuál ha sido su decisión para contribuir y ayudar en esta complicada situación: "Al ser una influencer de cierta popularidad, recibo peticiones a diario, llamamientos, quejas…y me siento desbordada. No he dejado de darle vueltas a la cabeza estos días", ha comenzado explicando en un vídeo publicado en su perfil de Instagram