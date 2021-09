Verdeliss ya conoce el sexo de su octavo hijo: "¿Niño o niña?"

Sus seguidores han enloquecido ante la noticia y están haciendo sus propias apuestas ya que, por el momento, Estefanía Unzu ha preferido mantener el misterio y no desvelar el sexo del que será su octavo hijo o hija, pues quiere organizar algo especial para comunicárselo a sus otros vástagos.

"¿Niño o niña? PD1: ya sabemos el sexo del bebé, qué subidón 🥰 PD2: vamos a idear una forma entrañable de contarlo a los hermanos. PD3: ya después os lo desvelaremos… no cunda el pánico jiji", escribe en sus redes.

Después de tantos niños para muchos sería difícil imaginar que Verdeliss pudiese llegar a plantearse cómo preparar a sus hijos para la llegada de su nuevo hermanito o hermanita. Pero lo cierto, es que el miedo siempre está ahí y la llegada de un nuevo miembro a la familia pueden acabar generando problema entre los hermanos. Los "celos" , una realidad de la que Estefanía presume de no "haber experimentado" con sus otros hijos, pero que ahora le preocupan de cara al "destrono" de Miren , la hija que estaba esperando durante su participación en 'GH VIP'.

"La única “etapa” delicada, que no calificaría de celos, sino de tristeza, fue la llegada de Laia (su tercera hija). Se lleva 16 meses con Irati y, aunque pusimos todo de nuestra parte, fue inevitable sentirla más apática … o ciertas señales de alerta, como en medio de la noche levantarse de su camita y venir a oscuras hasta nuestro cuarto para dormir a los pies de mi cama", explica diciendo que le rompía el corazón ver a su pequeña así. "Creo que el motivo fue que simplemente era demasiado bebé, demasiado demandante aún, demasiado apegada para desplazarse de mis brazos".

Verdeliss explica que después de semanas de "refuerzo" y de trabajo, su hija recuperó la alegría y que, salvo con este episodio, el resto de "introducciones" fueron completamente rodadas. ¿El resto de incorporaciones familiares? ¡Como un juego j aja! ¡Igual que si se suma un jugador nuevo al equipo de fútbol Siendo tantos, siento que no asumen un papel demasiado protagonista… todo se hace en “comuna”.

No obstante, Miren no deja de preocuparla. Y es que, después de haber nacido prematura y de todos los cuidados que necesitó durante sus primeros meses de vida, todos han acabado mimando en exceso a la que por poco tiempo es la benjamina de la familia. "El mote de “jefa” no lo otorgamos de casualidad, tiene más atenciones que ningun. ¡Veremos cómo se va resolviendo!", dice mientras pide consejo a sus seguidores sobre sus experiencias personales.