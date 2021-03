Verdeliss ha querido compartir un problema que le ha venido rondando en las últimas semanas y que ha terminado con una visita al ginecólogo . La que fuera concursante de ‘GH VIP’ se ha confesado con sus seguidores y ha hablado abiertamente sobre cómo se estaba sintiendo últimamente y no ha tenido reparo para ello en comentar los resultados de su última analítica.

"He venido a hacerme una revisión. Me gusta venir una vez al año", era como comenzaba la influencer el motivo por el que ha tenido que acudir a este médico, aunque en esta ocasión había un aspecto que le inquietaba más. Verdeliss ha contado que ha llevado la analítica que le mandaron en el 2020 porque hasta la fecha es el estudio más completo que tiene (al pillar la pandemia de por medio) por si este podía despejar algunas de las dudas de la exconcursante de 'GH VIP'.

Al parecer, la influencer no se ha encontrado durante un tiempo todo lo bien que desearía: "Hace tres meses me hice por mi cuenta otra analítica porque estaba muy cansada, sin ánimos, excesivamente agotada. Por ejemplo, subía dos peldaños y ya me quedaba sin aliento", ha explicado a través de sus historias de Instagram.