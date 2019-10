Víctor Sandoval muestra su pelo seis meses después de hacerse un injerto capilar: "Es impresionante"

El colaborador de 'Sálvame' enseña la evolución de su injerto capilar

"Seis meses de injerto de pelo y el resultado es impresionante. Hoy me puse en manos de mi estilista para disminuir mis canas (...) No puedo estar más feliz con los resultados", ha relatado Víctor que, además, ha confesado odiar el tinte, el método más popularizado para ocultar los signos de la edad en el cabello. "Seguimos con mi cambio", ha asegurado junto a unas imágenes en las que podemos apreciar su gran cambio que no ha dejado indiferente a nadie.