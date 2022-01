La vida de Mayte Zaldívar y el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha sufrido un nuevo revés desde que su hija menor, Elia , fuese diagnosticada con un cáncer del que ya se está tratando con buenas perspectivas de curación. La joven, de 40 años de edad, fue uno de los personajes clave del caso Malaya y una de las personas que más sufrieron en silencio la operación judicial que llevó a sus padres y a Isabel Pantoja al presidio. Repasamos su pasado mediático y los datos que conocemos de su vida actual, en la que está felizmente casada y con una hija.

La primera aparición mediática de Elia data del año 2003 , cuando su padre abandonó el hogar familiar para iniciar su romance con la tonadillera. “Yo soy la que estaba dentro de mi casa viviéndolo y mi padre y mi madre eran un matrimonio feliz, la familia no estaba rota, había planes de futuro.

"Por desgracia se metió otra persona en medio y las cosas se torcieron”, dijo en el programa vespertino que entonces presenta Ana Rosa Quintana. Aquel romance adúltero rompió la relación entre padre e hija y durante todo el tiempo en el ex alcalde estuvo de pareja de Isabel Pantoja no hubo relación alguna entre ellos. Su hermana Eloísa, que aunque no es hija de Julián fue criada como tal, mantuvo junto a ella la misma posición.