Violeta Mangriñán saca a la luz el pasado de Fabio como estríper: "No te avergüences"

Y es que, entre las numerosas preguntas que han contestado también se encontraba la de quién es más probable que sea estríper. La que fuera tronista de ‘MyHyV’ no ha podido evitar hablar sobre su novio en esta pregunta y ha desvelado que él ya lo fue. “Esta me encanta, Fabio ya ha sido estríper (…) No te avergüences”, ha dicho ella mientras Fabio confesaba los detalles de esta etapa de su vida.