Violeta 'MyHyV' se confiesa en un vídeo sobre su vida: "Esta vez es algo muy personal"

La extronista de 'MyHyV' se ha derrumbado con la curva de su vida

La joven ha empezado recordando su niñez, de la cual no tiene agradables recuerdos. “Mi infancia no fue tan bonita (…), me tuve que separar de mi hermana Lila”, ha confesado la modelo tras revivir el divorcio de sus padres. La joven ha recordado en el vídeo lo mal que lo pasó cuando se tuvo que ir a vivir con su padre y cómo dejó de hablarse con su madre a consecuencia de esto, un hecho "de lo que se va a arrepentir toda la vida”.