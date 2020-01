Violeta 'MyHyV' pide ayuda por un problema de salud: “Necesito vuestra ayuda porque estoy muy rayada”

"Necesito vuestra ayuda sinceramente porque me hallo muy rayada", ha empezado a hablar visiblemente preocupada Violeta. La esxtronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha dudado en poner un emoji triste de su cara en la grabación para ejemplificar su estado de ánimo. "Si hay alguna persona entre mi 1,2 millones de followers que se haya quitado la vesícula, ¿me puede contar qué tal su experiencia?" ha pedido mirando a cámara con un filtro que le ponía pecas en los pómulos. "Es muy importante para mí, ¿me lo podéis decir?", ha terminado preguntando. Una solicitud que hacía con tono de voz calmado y pacífico que ha sorprendido a todos, ya que no es propio de la valenciana.

Hay que recordar que la expretendienta de Barranco ya tuvo problemas con este órgano. La joven tuvo que abandonar, rota de dolor, la pasada edición de ‘Supervivientes’ después de haber estado unos días con la vesícula inflamada. La influencer ya contaba por esos días su preocupación por tener que someterse a la extracción de esta, por la infección que presentaba. "La cosa tiene que ir mejorando un poco, ahora mismo está inflamado y un poco infectado pero, si no pasa nada, me la quitan en unos meses y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así", comentaba la joven en el reality de supervivencia. Una operación que finalmente no tuvo lugar.