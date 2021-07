Yoli estalla ante la propuesta laboral de Mediaset a Jorge: "Me da miedo perderle"

Se trata de una propuesta laboral que ha recibido Jorge y que para él sería dar un paso más en su carrera como influencer . Una inesperada noticia llegada por parte de Mediaset que sería el punto de partida para muchas otras experiencias que vendrían después. Así se lo han hecho saber al valenciano que no ha podido evitar mostrarse entusiasmado con la oportunidad que le abriría camino como personaje público.

Sin embargo, esta no ha sido la única reacción que se ha experimentado ante esta inesperada llamada. Yoli, que estaba presente en toda la conversación no ha visto con tan buenos ojos esta propuesta laboral y ha querido dejarle a Jorge las cosas muy claras: "No quiero tener problemas en casa", ha respondido ante los planes que podrían embarcar a su novio en otra aventura y esta implicaría poner distancia entre ellos.