Yoli estalla y aclara si su relación con Jonathan es un montaje: "No podía hablar hasta hoy"

Tras haber sido pillados por varios seguidores en su último viaje en familia, las redes sociales de la exconcursante de ' GH ' se han llenado de comentarios por parte de sus seguidores, muy confusos por la situación que atraviesa la pareja. Algo de lo que la influencer se ha querido defender, apuntando que la gente desconoce lo que realmente está pasando. "Por fin puedo romper mi silencio. No podía hablar hasta hoy", ha comenzado explicando.

Sincerándose al máximo frente a la cámara, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha asegurado que, tal y como muestran en su videoblog en común, su relación con el valenciano no atraviesa su mejor momento, pese a estar haciendo todos los esfuerzos por el bien de su hija para que esto mejore. "Me gustaría hablar esto con total naturalidad. La gente no tiene ni idea", ha comentado, aclarando todas las dudas. ¡Descubre toda la verdad detrás de la relación entre Jonathan y Yoli en este vídeo!