Yoli 'GH' da la cara tras ser acusada de plagiar su nueva colección de ropa: "Pido perdón"

La exconcursante de 'GH' da la cara y responde a todas las acusaciones de plagio

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido aclarar en sus redes sociales todo el revuelo causado por el supuesto plagio de su nueva colección de ropa para madres e hijas. A través de sus 'stories' de Instagram, Yoli ha hablado muy claro sobre su nueva marca de moda llamada 'Ly Collection'.

"Hay un poco de controversia y de movimiento por mi tienda online. Creo que me expliqué un poco mal en el 'copy' y pido perdón a la gente que se lo ha tomado a mal. Este es un país en el que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras porque debemos ser mujeres emprendedoras. Eso es lo que quiero ser yo", ha comenzado Yoli.

La exconcursante de 'GH' ha seguido explicando todo lo sucedido así: "Creo que las mujeres deberíamos unirnos y no machacarnos unas a otras. Lo segundo, evidentemente los precios son súper bajos. Si hubiera diseñado yo las prendas, el coste sería mucho más elevado y yo, desde mi punto de vista, no me gastaría 100 o 200€ en un vestido de niña. Todas las prendas se compran al por mayor, como en una tienda de barrio, no estoy matando a nadie ni obligando a nadie a que compre en mi tienda online".

Yoli ha querido dejar claro que considera que no está haciendo nada malo: "Estoy creando puestos de trabajo como cualquier persona emprendedora. Me llevo un margen súper pequeño, como sucede con cualquier tienda. No sé qué tiene de malo eso. Estoy dedicando mi tiempo, mi dinero, mis ganas y mi ilusión en algo que es para vosotras. Yo no estoy poniendo una pistola a nadie para que me compre. Simplemente estoy ofreciendo algo porque sé que os mola ir conjuntadas con vuestras hijas y muchísimas veces me preguntáis sobre mi ropa. He creado esto para vosotras".

La exconcursante de 'GH' confiesa cómo se siente con el lanzamiento de su marca

Para terminar, Yoli se ha abierto hablando de cómo se encuentra en este momento: "Es algo que me hace especial ilusión. Sin más dilación, creo que queda bastante claro, lo he cogido con muchas ganas y esta es la primera parte de lo que está por venir. Estoy preparando y mirando cosas súper chulas que os van a encantar. Feliz lunes, feliz comienzo de semana y a vivir la vida con una sonrisa. No hay que apagar la luz de los demás para que brille la nuestra".