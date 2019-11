Yoli 'GH' llora sin consuelo frente a la cámara: "Estoy yendo a terapia"

Yoli siempre se ha caracterizado por no tener filtros y ser sincera en todo momento con su legión de seguidores. Cuando parecía que todo iba bien y que su reconciliación con Jonathan llegaba a buen puerto, la que fuera concursante de ' Gran Hermano ' ha dejado en shock a sus fans con unos 'stories' publicados en su perfil de Instagram en los que aparece completamente destrozada y llorando desconsoladamente intentando explicar sus sentimientos.

Quizá haya sido la relación con el padre de su hija, llena de altibajos, o el último vídeo de mtmad (en el que se dirigían a una Valeria del futuro)...lo cierto es que no sabemos cuál habrá sido el motivo exacto por el que la 'influencer' haya tocado fondo de este modo porque, a pesar de la sinceridad que tanto la carazteriza, ni ella misma se ha sentido preparada para explicarlo. "No puedo decir exactamente qué ha pasado pero es que estoy hasta las narices, os lo juro", ha comenzado señalando la de Albacete con la voz entrecortada mientras le caían las lágrimas a trompicones por las mejillas.

"Hay mucha gente que me está diciendo que vaya a terapia y ya estoy yendo. Si no fuera a terapia... vamos, no sé. Es que a lo mejor pensáis que estoy un poco loca o que soy bipolar pero es que la gente que está aquí tiene sentimientos", ha explicado en estos vídeos en los que hemos podido ver a una derrumbada Yoli con los ojos rojos, el rímel corrido e incapaz de expresarse como a ella le gustaría. "Esto es como la vida, va por épocas. A veces te encuentras mejor, y otras peor. Pues yo...estoy en la p*ta mierda", sentenciaba la 'youtuber', que publicaba estos vídeos con un mensaje en el que se podía leer: "perdón por ponerme así".