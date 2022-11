Ya queda menos para el estreno de 'Para toda la vida: The Bachelorette' en Telecinco. De la mano de Jesús Vázquez, Sheila, la chica de rojo, tratará de buscar al amor de su vida. Sheila quiere "sentirse amada" y no dudará en dejarse conquistar en el programa. 'Para toda la vida' adapta el formato original estadounidense 'The Bachelor', que que comenzó a emitirse en 2002 en ABC y ya acumula 25 temporadas.